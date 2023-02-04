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Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırı arası tır geçişlerine kapatıldı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırı arasındaki karayolu, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırı arasındaki karayolu, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.



Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Yağış nedeniyle Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti Köprüsü arasındaki karayolunun ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tır geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

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