Tunceli'nin Sevdin Tepesi'nde soğutma çalışmaları tamamlandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Sevdin Tepe bölgesine havadan indirilen Orman Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler soğutma çalışmalarını tamamladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Pülümür Sevdin Tepe bölgesinde tamamen kontrol altına alınan yangın sonrası alana havadan indirilen Orman Müdürlüğü ekiplerimiz ile gönüllülerimizin soğutma çalışmaları tamamlandı. Ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

Öte yandan Tunceli merkez Zel Dağı (Kutu Dere) bölgesindeki münferit tütmelere karşı soğutma çalışmalarının helikopterle devam ettiği bildirildi.