Tunceli'nin yaban hayatı fotokapanlarda

Tunceli'nin zengin yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarına kurulan fotokapanlara çok sayıda yaban hayvanı takıldı. Görüntüler, kentin yaban hayatının ne kadar zengin olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü, biyolojik çeşitlilik envanter çalışması ve doğa koruma faaliyetleri çerçevesinde kentin farklı noktalarına çok sayıda fotokapan kurdu. Kurulan fotokapanlara başta nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak olmak üzere ile koruma altında bulunan boz ayılar ve yaban keçileri takıldı.

Fotokapanlarla, çiftleşmek için eş arayan vaşak, yiyecek arayan boz ayılar ile zorlu kış koşullarında karınlarını doyurmaya çalışan yaban keçileri kayıt altına alındı.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl da kurulan fotokapana, yaban hayvanları için hazırlanan su yalağında serinleyen ve annesiyle oynayan yavru boz ayı takılmıştı.