Tunceli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Tunceli'nin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Tunceli genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezi ve ilçelerde sağanak yağış etkili olurken, başta Pülümür ve Ovacık ilçesi olmak üzere yüksek kesimler yağan karla beyaza büründü. Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer ani sel, su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, baca gazı zehirlenmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.