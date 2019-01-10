Tunceli'ye 6 yeni spor sahası

Tunceli Belediyesi'nin başvurusu üzerine Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ildeki çeşitli mahallelerde 6 spor sahası yapılmasına karar verdi.Kararın ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında sahaların yapımı için protokol imzalandı.

Spor sahalarının özellikle Tunceli'nin kenar mahallelerine yapılacak olmasının önemine dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, "Amacımız, gençlerimizin daha kapsamlı ve kaliteli bir ortamda spor yapabilmelerini sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sosyal hayatın içerisine dahil edebilmektir. Bu yatırımlarla çocuklarımıza ve gençlerimize mahallelerinde modern tesislerde spor yapabilme imkanı sağlamış olacağız. Özellikle kenar mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın bu hizmetle buluşacak olması bizler için çok önemli. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.