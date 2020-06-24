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Tunceli'ye atanan öğretmenlere şehir gezisi

Tunceli’ye ilk ataması yapılan öğretmenler için kenti tanımaları adına etkinlik düzenlendi.

Tunceli'ye ilk ataması yapılan öğretmenler için kenti tanımaları adına etkinlik düzenlendi.


Tunceli'ye ilk atamaları yapılan farklı branşlardaki 85 öğretmen kente geldi. Kente gelen öğretmenler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehberler eşliğinde tanıtım gezisi düzenlendi.Kent merkeziyle başlayan gezide öğretmenler Munzur Vadisi Milli Parkı, Ana Fatma Ziyaretgahı, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları merkezine götürüldü. Öğretmenlerin talebi üzerine kent merkezindeki cemevinin de ziyaret edildiği tanıtım gezisinde sosyal mesafe ve maske kullanılmasına dikkat edildiği, gezi esnasında dezenfektan dağıtıldığı belirtildi.

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