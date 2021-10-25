Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, Munzur Dağlarının zirvesine tırmandı

Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, 81 İl 81 Zirve Projesi kapsamında 41. tırmanışını Tunceli Munzur Dağlarının zirvesine gerçekleştirdi.

Munzur Dağlarının zirve noktası olan 2 bin 900 rakımlı Fikirik'e tırmanışı hakkında bilgi veren Erdek Cennet, bölgenin 41'inci zirvesi olduğunu söyledi. Cennet, "Muhteşem derece keyif verici, harika görsel manzaralar eşliğinde kaya tırmanışı gerçekleştirdim. Tırmanışlarımda en çok keyif aldığım zirvelerden biri oldu. Sonbaharın renk armonisinde tırmanış yapmak ayrı bir mutluluk oldu. Günü birlik olarak yaptığım zirve tırmanışım toplamda 7 buçuk saat sürdü. Rotama, bin 200 metre irtifada ve Ovacık ilçesinden 24 kilometre uzaklıkta bulunan Ada köyünde başladım. Aynı gün 16.30'da zirve yaptım. 3 saatlik inişin ardından 41. zirvemi başarıyla gerçekleştirdim” dedi.

Projesinin amacına ilişkin de konuşan Cennet, "Ülkemizde bulunan 81 ilimizdeki en yüksek rakımdaki zirvelerine solo tırmanışlar yaparak, bu il ve zirvelerimizi yerli ve yabancı turistler ile alpinizm, dağ, kırsal, ekoloji gibi turizmlerin gelişmesine katkı yaparak, sporun ana duygusu olan doğa ile iç içe sağlıklı yaşam, birliktelik, dostluk ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye çıkartıp gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyorum" diye konuştu.

Erdek Cennet, 42. zirve tırmanışını Erzincan'da gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.