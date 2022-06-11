Üniversite öğrencileri Munzur gözelerini gezdi

Çemişgezek İlçe Kaymakamlığının koordinasyonunda yapılan gezide, Ovacık ilçesini gezen öğrenciler, ilçenin doğa harikası olan Munzur gözelerini ve ilçe merkezini gezerek eğitim gördükleri bölgenin güzelliklerini görme ve tanıma imkanı buldu.

Sınav haftası stresi açısından da gezi programının kendilerini mutlu ettiğini aktaran öğrenciler, Çemişgezek ilçe Kaymakamı Önder Koç'a teşekkür etti. Geziye katılan öğrencilerden Ezem Emül, “Ben Çemişgezek Meslek Yüksekokulu çocuk gelişimi bölümü öğrencisiyim. Eğitim sezonu sona ererken, Çemişgezek ilçe Kaymakamlığımızın desteğiyle 60 öğrenci arkadaşımızla birlikte Ovacık Munzur gözelerini gezmeye geldik. Güzel ve keyifli bir geziydi" dedi.

Öğrencilerden Emrullah Barik ise "Bugün Ovacık ilçemizin doğal güzelliklerini görmeye geldik. Munzur gözelerini gezdikten sonra ilçe merkezinde de küçük bir gezinti yaptıktan sonra Çemişgezek ilçemize dönmek istiyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan ilçe Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.