Uzunçayır baraj gölündeki atıklar temizlendi, vali vatandaşları duyarlı olmaya davet etti

Tunceli'de Uzunçayır baraj gölü üzerinde bulunan atıklar güvenlik görevlileri ve gönüllüler tarafından temizlendi. Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşlardan çevreye duyarlı olmalarını istedi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Uzunçayır baraj gölü üzerinde oluşan kirliliği gidermek adına AFAD, jandarma ve MUDAK gönüllü ekiplerince devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Vali Özkan, bereketli bir kış dönemi geçirdiklerini söyledi. Vali Özkan, “Onun üzerine açan güvenle birlikte vadilerimiz vadilerimizin üzerindeki nehirlerimiz gerek Munzur, gerek Pülümür sularla doldu ve coştu. İki nehrimizin de buluştuğu Uzunçayır baraj gölü üzerinde maalesef daha önce gerek ziyarete gelen insanlarca atılan atıklar ve bunun yanında evsel atıklar var. Oluşan kirliliği gidermek müdahale etmek üzere AFAD'ımız jandarmamız arama kurtarma gönüllülerimiz baraj gölü üzerinde oluşan kirliliği müdahale ederek yüzeyde biriken çöpleri topluyorlar. Ben bu vesile ile arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.