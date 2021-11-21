Vaka sayıları en çok artan Tunceli'de vali uyardı: “Lütfen tedbirleri elden bırakmayalım”

Covid-19 vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında birinci sırada yer alan Tunceli'de, Vali Mehmet Ali Özkan vatandaşları uyararak, "Maske, mesafe, temizlik tedbirleri ile kontrol altına alacağımız salgında en büyük silahımız aşı. Lütfen tedbirleri elden bırakmayalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Kasım - 12 Kasım arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Haritada Tunceli, 100 binde 414, 65 ile vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında birinci sırada yer aldı. Vali Mehmet Ali Özkan artan vakalara karşı vatandaşları uyardı.

Vali Mehmet Ali Özkan açıklamasında, “Vaka sayılarımız büyük oranda artarken, aşılama hızımızda gerilemeye başladık. Artan vaka sayılarımızla birlikte vefat eden insanlarımız olmaya başladı. Hastanede covid servislerimizde ve covid yoğun bakım ünitelerimizde yatan hasta sayılarımız arttı. İkinci ve üçüncü doz aşı oranlarımız düştü. Lütfen unutmayalım salgın bitmedi. Maske, mesafe, temizlik tedbirleri ile kontrol altına alacağımız salgında en büyük silahımız aşı. Lütfen tedbirleri elden bırakmayalım. Sağlığımız için aşımızı olalım, aşı günlerini takip edelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım, maskesiz dışarı çıkmayalım. Unutmayalım sadece birilerimizin tedbirli olması yeterli değil. Hepimiz tedbirli olmadıkça bu illetten kurtulamayız” diye konuştu.