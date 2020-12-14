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Vali Özkan, 11 derslikli okulun masa ve sandalyelerini yeniletti

Tunceli’de 160 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun masa ve sandalyeleri Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla yenilendi.

Tunceli'de 160 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun masa ve sandalyeleri Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla yenilendi.


Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle derslerini uzaktan eğitimle sürdüren Pertek İlçesi Şehit Astsubay Gürsel Can İlkokulu öğrencilerine okullarına dönecekleri zaman için ilk “hoş geldiniz” hediyesi Vali Mehmet Ali Özkan'dan geldi. Vali Özkan'ın talimatıyla 160 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü 11 derslikli okulun masa ve sandalyeleri yenilendi.


Okulun yıpranan bütün sıralarının yenilendiğini ve pandemi nedeniyle tek sıra halinde düzenlendiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için yüz yüze eğitime geçtiklerinde kendilerinin yeni sıralarında karşılanması talimatı veren ve her zaman eğitime verdikleri önem ve desteklerinden dolayı Valimiz Mehmet Ali Özkan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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