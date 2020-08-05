Vali Özkan, “Munzur Gözelerinde iş makinası kullanılmayacak”

Ayrıca alanda iş makinası çalıştırılmayacaktır” dedi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Munzur Gözeleriyle ilgili hazırlanan çevre düzenleme projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Valilikçe yapılacak olan düzenleme çalışmaları hakkında gerek sosyal medya gerekse bazı basın yayın organları üzerinden kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini dile getiren Vali Mehmet Ali Özkan, “ Alanda iş makineleri çalıştırılacağı ve tabii dokunun bozulacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. Oysa Munzur Gözeleri ve civarının mevcut hali göz önüne alındığında koruma amaçlı düzenleme çalışması yapılması gerektiği aşikârdır. Aksi halde sahipsizlik, söz konusu alanı birkaç yıl içerisinde tamamen kullanılamaz bir hale getirecektir. Bunun yanı sıra Munzur Nehrinin de kirliliği giderek artacaktır. Buradan hareketle Valiliğimiz koordinesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Fırat Kalkınma Ajansımızın ortak çalışmalarıyla hazırlanan çevre düzenlemesi projemiz Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca da onaylanmıştır. Söz konusu proje 8 milyon lira maliyetlidir. Ayrıca alanda iş makinası çalıştırılmayacaktır. Proje ile Munzur Gözelerimiz ve çevresi Tuncelimizin bir değeri olarak korunur bir alan haline gelecektir” dedi.

Düzenleme çalışmasının web üzerinden canlı yayınlanması amacıyla ilgili birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Vali Özkan, “Dolayısıyla sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmelere ve de Munzur Gözeleri gibi Tuncelimizin ve ülkemizin önemli bir değerini kendi istemleri doğrultusunda kullanma gayreti içerisinde olanların yönlendirmelerine kapılmayalım. Gayretimiz ve çalışmalarımız daha güzel bir Tunceli içindir” diye konuştu.