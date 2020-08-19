Vali Özkan'da Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Tunceli' de Covid-19 denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda denetimleri inceleyen Vali Mehmet Ali Özkan, esnaf ve vatandaşları Covid-19'a karşı uyardı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Özkan Özkan, aynı zamanda istek ve taleplerini de dinledi.

Öteyandan tedbirlere uydukları tespit edilen işletmelere Vali Özkan tarafından “Güvenli Alan Sertifikası” verildi.