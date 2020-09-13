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Vali Özkan'dan gençlere Covid-19 uyarısı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, gençlere yönelik Koronavirüs (Covid-19) uyarısında bulundu.


Çağrısında gençlere tehlikenin henüz geçmediğini belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “Nüfusumuzun genelini büyüklerimizin oluşturduğu şehrimizde, siz gençlerin en küçük bir dikkatsizliğinin bile büyüklerimiz için büyük bir risk oluşturduğunu unutmayalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Hastalığı evlerimize taşımayalım.Salgın konusundaki şikâyetlerinizi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yapabilirsiniz” dedi.


Vali Özkan, maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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