İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Özkan,Gülistan'ı arama çalışmalarını takip etti

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını yerinde takip edip bilgi aldı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını yerinde takip edip bilgi aldı.


5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Vali Mehmet Ali Özkan'da bugün yapılan çalışmaları yerinde inceledi. AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Özkan ardından Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku ile görüştü.


Vali Özkan, arama çalışmalarının görüntüleme cihazı dahil tüm ekipmanlar ile aynı kararlılık ve titizlikle devam ettiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.