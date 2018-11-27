Vali Sonel, muhtarlarla bir araya geldi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi. Programda Vali Sonel'e, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı eşlik etti.Muhtarlar köy ve mahallelerinde yaşanan sorunlar ile talep ve beklentilerini Vali Sonel'e aktardı.

Muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Sonel," Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek, sorunları, ihtiyaçları yerinde görmek ve karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmak üzere siz kıymetli muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Sizler, mahallelerde ve köylerde karşılaştığınız sorunların tespitini yaparak bizlere iletiyorsunuz. Bu sayede sorunlar en kısa sürede çözüme kavuşmaktadır. İlimiz genelinde 175 proje hayata geçirildi. Yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında yüzde 95 oranında içme suyu sorunu çözülmüştür. İnanç merkezlerimiz ve köy okullarımızın köy konağına çevrilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizce alınan finisher ile köylerimizin yolları da asfaltlanacak. Hem valiliğimizin hem de belediyemizin kapıları sizlere her zaman açık. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman sizin yanınızdayız” dedi.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonrasında Tunceli'nin artık huzur kenti olduğuna dikkat çeken Vali Sonel" Tunceli'de ilk defa Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası düzenlendi. Dünya Rafting Şampiyonası da 2019 yılında burada yapılacak. Bu organizasyonlarla Tunceli'nin turizm canlandı.Yapmış olduğumuz çalışmalarla virane olan yerler yeniden inşa edildi. İstihdam alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Açtığımız tekstil fabrikaları ile vatandaşlarımız iş ve aş sahibi oldu. Tunceli'de ilk kez ihracat başladı. Yatırımcılarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Köylerinizde iş isteyene iş imkanı sunacağız. Tunceli'de yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz”ifadelerini kullandı.