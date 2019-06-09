Vali Sonel: "Tunceli huzur, turizm ve spor şehri oldu"

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasından sonra birkaç yıl içerisinde Tunceli'nin huzur ve turizm şehri olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, yaklaşık 2 yıldır yapılan çalışmalarla kentin çehresinin değiştiğini söyledi.

Tunceli son 2 yılda büyük değişim yaşadı. Önceki yıllarda sadece terörle anılan Tunceli'de güvenlik güçlerinin merkez ve ilçe kırsallarında yaptığı başarılı operasyonlarla şehir huzur kenti haline geldi. 2 yıl önce atanan Vali Tuncay Sonel'in çalışmalarıyla birlikte kentin çehresi değişti. 2 yıl içerisinde özellikle Munzur Çayı ve çevresinde yapılan çalışmalarla şehir adeta turizm merkezi haline geldi. Munzur Çayı üzerine büyük gezi tekneleri, sürat motorları, gondollar ve jetskilerin getirilmesi, plajların, park, bahçe, kent meydanı, millet bahçesi ve peyzaj alanlarının yapılması ile şehir, vatandaşlara tatil keyfi sunuyor. Munzur Çayı'nın 36 kilometrelik kısmının dünya rafting parkuru ilan edilmesinin ardından geçen sene Türkiye bu sene ise Dünya Rafting Şampiyonasının Tunceli'de gerçekleşmesi şehre ayrı bir değer kattı. 20 ülkeden 600 sporcunun yanı sıra 200 de teknik heyeti ve çok sayıda sporseverin gelmesi ile otellerde boş yer kalmazken, Tunceli spor kenti haline geldi.

Gelenler "Burası Tunceli mi" diyor

Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli denildiğinde akla terör olaylarının geldiğini aktaran Vali Tuncay Sonel, “Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın destekleri ve kahraman güvenlik güçlerimizin terörist ile mücadelede başarılı sonuçlar almasından sonra birkaç yıl içerisinde huzur şehrine kavuştu ve turizm şehri oldu. Yaklaşık 2 yıldır buradayız ve güzel bir ekibimiz var ve Tunceli'nin çehresi değişti. Bu sürenin 21 ayını belediye başkanlığı görevini de yapmıştık. Birkaç yıl öncesine kadar Munzur Nehri kenarında molozlar, çöpler varken kısa sürede devletimizin de desteğiyle yerel imkanları da kullanarak parklar, bahçeler, plajlar, lunapark, 200 bin metrekare peyzaj alanı, kent meydanı, yer altı meydanı, yer altı çarşısı, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, millet bahçemiz, gondollar ve gezi tekneleri ile bir Akdeniz havası oldu. Vatandaşlarımız gelip Tunceli'nin bu güzelliklerini gördükleri zaman burası Tunceli' mi diyorlar” dedi.

"Tunceli'de turizm, iş ve spor var"

Vatandaşların Tunceli'nin güzelliğini yaşadığını aktaran Vali Sonel, “Endemik ve organik bitkilerini görüyorlar. Ovacık'ta kışın kayak yapıp Pertek'te termale giriyorlar. Bu sıcak havalarda Munzur ve Pülümür nehrinin serin sularında yüzebilirsiniz. Bunlar güzel şeyler. Gelsinler ilimizin güzelliklerini yaşasınlar yerinde görsünler diyoruz. Tunceli huzur, turizm ve spor şehir yanında istihdamda mesafe kat ettik. Geldiğimizde istihdam da 81'inci sıradaydık. Açtığımız tekstil fabrikalarıyla yüzlerce kadın iş sahibi oldu. Yatırımcılarımıza arsa temin ettik. Orada çalışan arkadaşlarımızın yemeklerini servis ihtiyaçlarını karşıladık. Yatırımcıları Tunceli'ye çekmeye başladık. Bir fabrikamızda şu an Avrupa'nın 8 ülkesine ihracat yapılıyor. Tunceli'de iş, turizm ve huzur var” diye konuştu.