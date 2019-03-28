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Vali Sonel, yaşlı ve engelli çocuklarla bir araya geldi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaşlı ve engeli çocuklarla bir araya geldi.


Mameki Parkı'nda bir kafede yaşlı ve engelli çocuklar için kahvaltı programı düzenlendi. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, kurum müdürleri, yaşlılar ve engelli çocuklar katıldı.Kahvaltıda yaşlılar ve engelli çocuklarla yakından ilgilenip, sohbet eden Vali Sonel, onların talep ve sıkıntılarını da dinledi.


Etkinlikte konuşan Vali Tuncay Sonel, “Devletimizin şefkatini, merhametini ve güler yüzünü yaşlılarımıza ve engeli olan evlatlarımız göstererek, onları el üstünde tutma gayreti içerisindeyiz. Biz kültür olarak, inanç olarak büyüğe saygıyı, önemli ve kıymetli bilen bir milletiz.Yılın belirli gün ve haftalarında değil fırsat buldukça onlar ile bir araya gelmemiz gerekir.Yaşlılarımıza ve engeli olan evlatlarımıza sahip çıkılmalı,onların mutluluğu için herkes elinden gelen katkıyı sunmalıdır" dedi.

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