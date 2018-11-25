Vali Sonel'den 24 öğretmene Prag gezisi jesti

Geçtiğimiz yıl 24 öğretmeni Paris'e gönderen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bu yıl da 24 öğretmeni Prag'a 4 günlük geziye göndereceklerini söyledi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, öğretmenlerle bir araya geldi. Programa Vali Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Vali Yardımcıları Akın Zor ile Selçuk Yosunkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, öğretmen ve aileleri katıldı.

Tunceli'de yürütülen çalışmalar sonrasında yaşanan değişim ve oluşan güven ortamında, öğretmenlerin görevlerini huzurla yürütebileceklerini belirten Sonel, "Kıymetli öğretmenlerimiz sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil, her zaman bizim için önemlisiniz. Tunceli eğitimde bir marka. Bunun için emek veren siz değerli öğretmenlerimize İl Milli Eğitim Müdürümüzün nezdinde teşekkür ediyorum. Hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de canlarını bu vatan uğruna feda eden tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekli olan öğretmenlerimize yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Tunceli ailesine katılan genç öğretmen arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu Tunceli artık huzur şehri oldu. Daha önce virane olan yerler yeniden inşa edildi. Gerçekleştirilen şampiyonalar sonrasında Tunceli artık doğa ve su sporla ile anılır oldu. Tunceli vatanımızın en güzel yerlerinden biri" dedi.

Geçtiğimiz yıl 24 öğretmeni Paris'e gönderdiklerini anımsatan Sonel, bu yıl da 24 öğretmeni görülmesi gereken yerlerin başında olan Prag'a göndereceklerini kaydetti.

Sonel'in açıklamasının ardından Çekya'nın başkenti Prag'a gönderilecek 24 öğretmen, kura çekimiyle belirlendi.