Vali Sonel'den, Çemişgezek ziyareti

Vali Tuncay Sonel,Çemişgezek ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.İlk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliğine giderek personelle bir araya gelen Sonel, daha sonra İlçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'ı makamında ziyaret edip görevinde başarılar diledi.Ardından Çemişgezek ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği (ÇEMDER) tarafından düzenlenen yaklaşık 1200 kişinin katıldığı iftar programına geçen Sonel, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Sonel istek ve talepleri de dinledi.

Programa Vali Sonel ile birlikte, İlçe Kaymakamı Harun Kazez, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım,Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, ÇEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüksel, kurum ve STK Temsilcileri katıldı.

Tunceli'nin artık bir huzur şehri olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Tunceli'mizin birbirinden güzel yedi ilçesi var. Çemişgezek ilçemizde hakikaten en güzel ilçelerimizden bir tanesi. İlçemize geldik ve hem kaymakamımızın, hem belediye başkanımızın, hem emniyetimizin ve jandarmamızın misafiri olduk.

Hakikaten Tunceli artık bir huzur şehri. Yaklaşık iki yıldır Tunceli'de görev yapmaktayız. Bu süre içerisinde Tunceli il merkezimizden yedi ilçemize kadar, 366 köyümüz ve mezralarla birlikte 1453 yerleşim birimine kadar, en ücra köşeye kadar yetim öksüz evladımızdan engelli olan vatandaşımıza, dedelerimizden ninelerimize kadar devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöremize göstermeye çalıştık.Çemişgezek'imizin değerlerinden Mustafa Ataş başkanımızın destekleriyle hakikaten Çemişgezek ilçemize çok güzel işler yapıldı. Bu çalışmaların inşallah devamı da gelecek. Tunceli'nin huzur şehri olması çok önemliydi. Daha birkaç yıl öncesine kadar Tunceli, Pülümür, Erzincan güzergahında, Tunceli Ovacık güzergahında, Tunceli Kovancılar güzerhahında malumunuz bazı olaylar oluyordu. Allah'a çok şükürler olsun ki bu olayların hiç biri kalmadı"dedi.

"Kahraman güvenlik güçlerimiz desten yazdı"

Özellikle kahraman güvenlik güçlerinin terörle mücadelede destanlar yazmasına dikkat çeken Sonel:"Tunceli'nin huzur şehri olmasıyla birlikte Allah'a çok şükürler olsun ki şimdi bu olayların hiç biri kalmadı.Bu yüzden ben sizlerin huzurunda kahraman güvenlik güçlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Bu uğurda hem yurtiçi ve yurtdışında, hem Tunceli'de şehitlerimiz oldu. Onlara da Yüce Rabbimden mekanlarının Cennet olmasını diliyorum. Gazilerimize Yüce Rabbimden acil şifalar diliyoruz.

Birkaç yıl öncesine kadar kim derdi ki, bu durumdan huzur şehri Tunceli'ye kavuşacağız. Ve 8 – 13 Haziran 2019 tarihlerinde Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak.

Biz biriz, biz hepimiziz, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. Bizler Çemişgezek ilçemizi seviyoruz. Tunceli'mizi seviyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Biz dernek başkanımıza da bu iftar organizasyonundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki Çemişgezekli ve Tuncelili hemşehrilerimize de selamlarımızı iletiyoruz. Bu iftarda yemeği hazırlayandan, ikram edene kadar tüm emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Çemişgezek'te inşallah Metin Levent Yıldız Başkanımızla birlikte daha güzel işlere imza atılır. Bizler bu ilkenin bu güzel köşesi ne yapsak azdır” dedi.

Program sonrasında tarihi Süleymaniye Camiini gezen Vali Sonel, ilçe sakinleriyle çay eşliğinde sohbet ederek ziyaretini tamamladı.