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Vali Sonel'den kandil mesajı

Berat Kandili nedeniyle mesaj yayınlayan Tunceli Valisi Tuncay Sonel,kandillerin insanları birbirlerine yaklaştıran, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği önemli dini günlerden olduğunu söyledi.


Vali Tuncay Sonel, Berat Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Tüm İslam Aleminin Berat Kandili`ni kutlayan Vali Sonel," Rahmet ve bereket ayları olan mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, Berat Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz.Kandiller, insanları birbirlerine yaklaştıran, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği önemli dini günlerimizdir. Böyle mübarek gün ve gecelerde toplumsal olarak sorumluluğumuzun da farkında olarak birlik ve beraberlik içinde, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir ortamda, bütün güzellikleri ile paylaşmalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan ayının müjdeleyicisi mübarek Berat Kandilini kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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