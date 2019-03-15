Vali Sonel'den Mazgirt ilçesine ziyaret

Mazgirt ilçesine giden Vali Tuncay Sonel, ilk olarak ilçe Kaymakamı Kenan Aktaş'la bir araya gelerek genel durum hakkında bilgi aldı. Ardından adliyede görevli hakim ve savcıları ziyaret eden Sonel, daha sonra İlçe Emniyet Amirliğinde Polis Özel Harekat, İlçe Jandarma Komutanlığında ise Jandarma Özel Harekat timleriyle görüşerek yemek yedi.İlçe Devlet Hastanesi, Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi ziyaretinin ardından Sonel,esnafları gezerek hem alışveriş yaptı hem de sorunlarını dinledi.

Esnaflar, öğrenciler, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına kadar her kesimle bir araya geldiklerini belirten Vali Tuncay Sonel,"Devletimizin merhametini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstermeye devam ediyoruz. İlgili kurumlarımızla vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini götürme çabası içerisindeyiz. Misafirperverliklerinden dolayı kaymakamımız nezdinde, yöre halkımıza teşekkür ederiz" dedi.

İlçe'de Vali Sonel'e, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş,İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve stajyer kaymakam Soner Divli eşlik etti.