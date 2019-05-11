Vali Sonel;"Her sağlıklı insanın, engelli adayı olduğu unutulmamalıdır"

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmamasını temenni eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel," Engeli olan kardeşlerimizin çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin olduğu gibi valiliğimizin de en önemli hedeflerindendir"dedi.

Vali Tuncay Sonel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Sonel, mesajında;"Engelliler Haftası olması, elbette engeli olan vatandaşlarımızın sadece bir gün veya bir hafta hatırlanması anlamına asla gelmemelidir. Bu, engeli olan vatandaşlarımıza yapılabilecek en büyük haksızlık olacaktır. Engeli olan kardeşlerimizin çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin olduğu gibi valiliğimizin de en önemli hedeflerindendir. Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları toplumumuzu güçlendirecektir.Her sağlıklı insanın, engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle, tüm engeli olan vatandaşlarımıza, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.