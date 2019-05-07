Vali Sonel;"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımızdır"

Vali Tuncay Sonel'in ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilere yönelik Ramazan ayının ilk gününde iftar program düzenlendi. Programa Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Müftü Yardımcısı Zafer Ateş, kurum amirleri,gaziler, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Davetlilerle yakından ilgilenen Vali Sonel, onlarla tek tek sohbet edip istek ve sorunlarını da dinledi.

Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, “Rahmet, bereket ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel Ramazan akşamı vesilesiyle gazilerimizi ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabbim mutlu ve huzurlu bir bayrama kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Şifaya ihtiyacı olan bütün gazilerimize şifa diliyorum. Allah hepsine uzun, sağlıklı ömür versin. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımızdır. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açıktır. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.