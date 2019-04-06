Vali Sonel:"Yapılamayan projeleri hayata geçirdik"

31,7 milyon lira kredi ile 625 milyon TL tutarında yıllardır konuşulan ama yapılamayan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Tunceli Valisi Tuncay Sonel;"05.04.2019 Tarihinde Tunceli Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve daha ilk günden Kayyum dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki, kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır"dedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, TKP'den seçilen ve göreve başlayan Fatih Mehmet Maçoğlu'nu kast ederek kayyum dönemine çamur atıldığını belirtip, açıklama yaptı. Kentin değişiminde ve gelişiminde önemli rol oynayan Sonel, ilk günden kayyum dönemine çamur atılmasını kamuoyunun takdir ve vicdanına bıraktığını söyledi.

"29 milyon TL'lik borçla terör hizmet eden belediye devraldık"

Vali Sonel açıklamasında;" 05.04.2019 Tarihinde Tunceli Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve daha ilk günden Kayyum Dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki,kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını Kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır. Biz teröre hizmet eden bir belediye devraldık. Şu an Tunceli'yi huzur şehri olmanın yanısıra, herkesin imrendiği bir şehir haline getirdik. Tunceli'nin çehresi değişti. Kayyum öncesi 29 Milyon TL borç var iken, bu borcu görev yaptığımız dönem içinde 16 Milyon TL' ye düşürdük"dedi.

6 milyon TL'lik araç alındı, 12 milyonluk kira geliri sağlandı

Borcu düşürürken görev yaptığı süre içerisinde 31.7 Milyon TL kredi ile 625 Milyon TL tutarında yıllardır konuşulan ama yapılmayan projeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Vali Sonel" Dönem içerisinde yaptığımız yeni yatırımlar ile 12 Milyon TL kira geliri sağlanırken, bunun yanı sıra 6 Milyon TL değerinde de yeni araç filosunu şehrimize kazandırdık. Verdiğimiz rakamlar ve örnekler gösteriyor ki kayyum öncesi belediyenin tüm kaynakları şehirde yaşayanlara değil teröre gittiği ortada iken,kaynaklar yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır.Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için önemlidir. Daha ilk günden çamur atılmasını kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz"ifadelerini kullandı.