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Valilik'ten teröristlerin ölümüne neden olduğu 2 çocukla ilgili açıklama

Tunceli Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının araziye döşediği EYP’nin infilak etmesi sonucu ölen 2 çocukla ilgili açıklama yaptı.

Tunceli Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının araziye döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu ölen 2 çocukla ilgili açıklama yaptı.


Valilik açıklamasında, "Ovacık-Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklarımızdan 8 yaşındaki erkek çocuğumuz Ayaz Güloğlu olay yerinde vefat etmiş, 4 yaşındaki kız çocuğumuz Nupelda Güloğlu ise ağır yaralanmıştır. Ağır yaralı kız evladımız jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz" denildi.

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