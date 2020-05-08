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Vefa ekibi, Emine ninenin sobasını kaldırıp temizledi

Tunceli’de yalnız yaşayan 89 yaşındaki Emine ninenin talebini kırmayan Vefa Sosyal Destek Grubu evdeki sobasını söküp, temizliği yaptı.

Tunceli'de yalnız yaşayan 89 yaşındaki Emine ninenin talebini kırmayan Vefa Sosyal Destek Grubu evdeki sobasını söküp, temizliği yaptı.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de korona virüse karşı valilik koordinesinde her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalarda devam ediyor. Valilik koordinesinde Sosyal Vefa Destek Gurubu, kentte daha önce olduğu gibi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Evden çıkma kısıtlaması olan bir çok kişinin talebini yerini getiren jandarma, polis, Türk Kızılayı ve diğer kurumlardan personelinde yer aldığı grup üyeleri bu kez sobasının kaldırılması için arayan 89 yaşındaki Emine Çapın'ın talebini yerine getirdi. Jandarma ve emniyette görevli personel Emine nineni evine giderek, sobasını kaldırıp temizliğini de yaparak gönüllere dokundu.

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