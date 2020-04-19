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Vefa Grubu'ndan vatandaşlara doğal antibiyotik 'Gulik otlu' kahvaltı

Tunceli’de Vefa Sosyal Grubu üyeleri, şifalı olduğu bilinen gulik otundan yaptıkları yemeğin de yer aldığı kahvaltıyı evden dışarı çıkamayan yaşlılara dağıttı.

Tunceli'de Vefa Sosyal Grubu üyeleri, şifalı olduğu bilinen gulik otundan yaptıkları yemeğin de yer aldığı kahvaltıyı evden dışarı çıkamayan yaşlılara dağıttı.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de valilik koordinesinde “Vefa Sosyal Destek Grubu” gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. Gelen taleplerin yanı sıra ekipler 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunup yanında yakınları olmayan vatandaşlara günlük kahvaltı servisi yapıyor. Kahvaltı servisinde hizmeti zirveye çıkartan her türlü detayı düşünen ekipler, gelen talep üzerine doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan gulik otunu pişirip yaşlılara ikram etti.


Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüttüğünü belirten Vali Tuncay Sonel, “65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kıymetli büyüklerimizin isteği üzerine tam mevsimi, Munzur'un dağlarında yetişen organik gulik otundan yaptıkları yemeği evlerine bıraktılar. Şifa ve afiyet olsun” dedi.

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