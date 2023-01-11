Yaban domuzları kente indi

Tunceli'de kent merkezine inen yaban domuzları kameralara yansıdı.

Tunceli'de gece saatlerinde merkez Atatürk Mahallesi Hastane Kavşağı'na kadar inen yaban domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İndikleri alanda bir süre yiyecek arayan domuzlar, daha sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Sokak köpekleri ve geçen araçlara aldırmayan yaban domuzlarının o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'de yaban domuzları, zaman zaman sürüler halinde kent merkezine kadar iniyor.