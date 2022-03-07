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Yaban keçileri ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.


Tunceli'de Pülümür Vadisi'nin karlı zirvelerinden vadi tabanına karınlarını doyurmak için inen ve nesli tükenme tehlikesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri ilk kez çok yakın bir mesafeden görüntülendi. Sürü halindeki dağ keçileri görüntülenmelerine aldırış etmeden karın eridiği yamaçlarda uzunca bir süre karınlarını doyurdu. Zaman zaman birbirleriyle oyun da oynayan yaban keçileri karınlarını doyurduktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboldu. Belgeselleri aratmayan o görüntüler, anbean kaydedildi.

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