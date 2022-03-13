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Yaban keçileri sokak köpeklerinin hedefi oldu

Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefi oldu.


Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, karlı zirvelerde yiyecek bulamayınca vadi tabanları ile yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor. Bu durum onlar için tehlike oluştururken, bu tehlikenin başlıca sebeplerinden biri de sokak köpekleri. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sokak köpeklerinin yaban keçilerini bir kayalıkta sıkıştırdıkları görüldü. Uzun süre kayalık alanda köpeklerin gitmesini bekleyen yaban keçileri, daha sonra zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

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