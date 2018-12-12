Yağış, Tağar Çayı ve kuruyan dereleri coşturdu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde son bir haftada yağan yağmur sayesinde Tağar Çayı ve kuruyan dereler coştu, su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de kış mevsimi etkisini gösteriyor. Kış nedeniyle Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağarken, kent ve ilçe merkezlerinde son bir haftadır belirli aralıklarla yağmur etkili oluyor. Yağış nedeniyle Çemişgezek İlçesinde dağlara yağan kar ve yağmurlardan beslenen Tağar çayı, irili ufaklı derelerden gelen sularla coştu. Gözle görülür şekilde su seviyesinin yükseldiği ve akıntının olduğu Tağar Çayı ile Deli Teccal deresinin coşkusunu vatandaşlarda ilgiyle izledi.

Yağışın toprağa faydalı olacağını belirten yöre sakinlerinden Yunus Gökhan Demir, “Çemişgezek ilçemizde derelerin ve Tağar Çayının bu denli coşması pek alışkın olduğumuz bir manzara değil. Genelde ilkbahar aylarında bu denli coşkun akan Tağar Çayı bu mevsimde çok coşkulu akmazdı"dedi.

Tağar Çayının coşkulu bir şekilde akmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Demir, yağmurun bereket olduğunu, karında ilçeye yağması ile daha çok mutlu olacaklarını kaydetti.