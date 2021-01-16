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Yanan evin çatısını kaymakamlık yaptırdı

Tunceli’de bir köy evinin yanan çatısı kaymakamlığın desteğiyle onarıldı.

Tunceli'de bir köy evinin yanan çatısı kaymakamlığın desteğiyle onarıldı.


Yangın, geçtiğimiz hafta Pülümür İlçesi'ne bağlı Kabadal Köyü'nde Rıza Köse'ye ait evin çatısında meydana gelmişti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatısı tamamen kullanılamaz hale geldi. Durumdan haberdar olan Pülümür Kaymakamı Emrah Uzun'un talimatıyla evinin çatısı yanan Köse'ye destek verildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle evin çatısı kısa sürede yeniden yapıldı.


Evinin çatısı onarılan Köse, Kaymakamı Emrah Uzun'a teşekkür etti.

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