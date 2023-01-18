Yanlarına kadar gidip yaban keçilerini izleyip görüntülüyor, hayvanlar ondan kaçmıyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşayan Rıza Bulut, sık sık yaban keçilerini görüntülüyor. Özellikle beslendikleri anları kayıt altına alan Bulut, hayvanların yanına kadar sokulmasına rağmen yaban keçilerinin ondan kaçmadığını söylüyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Rıza Bulut isimli vatandaşın koruma altında bulunan yaban keçileri ile kurduğu yakınlık şaşırtıyor. Keçilerin 5 metre kadar yakınana giderek izleyen ve onları kayıt altına alan Bulut, keçilerle birbirlerine alıştıklarını söylüyor. İnsanların yaban hayvanlarını çekmek için genelde onları ürküttüğünü ifade eden Bulut, “Oysa ben sakince yanlarına yaklaşıyorum. İlk zamanlar tereddütle bir süre beni izliyorlar. Zarar vermeyeceğimi anladıkları an kendi doğal hayatlarına bakıyorlar” dedi.

Keyif aldığı en önemli şeylerden birinin yaban hayvanlarını izlemek ve görüntülemek olduğunu belirten Bulut, “Bazen 5-10 metre kadar yanlarına sokuluyor ve izliyorum. Zaman zaman da özellikle beslenme anları olmak üzere kayıt altına alıyorum. Onlarla artık birbirimize alıştık” diye konuştu.