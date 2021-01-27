Yaralanan tilki, kamp tesisine sığındı

Tunceli'de sokak köpeklerinin saldırısında yaralandığı değerlendirilen tilki, bir kamp tesisine sığındı.

Ovacık ilçesinde yer alan Mahmut Utan'a ait kamp tesisine her yıl tilkiler uğrar hale geldi. Tesis sahibi tarafından sürekli yiyecek verilen, karınları doyması sağlanan tilkilerden biri bu kez sokak köpeklerinin saldırısında yaralanınca çareyi tesise gelmekte buldu. Utan, tarafından beslenen tilki, ardından iyileşmesi için ayarlanan sıcak yuvaya yerleştirildi. Yaralı tilkinin tedavisi için durumun ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne bildirildiği belirtildi.

Uzun yıllardır tilkilerin çekinmeden kamp alanına geldiğini belirten Mahmut Utan, “Gelen tilkilerin her birinin de ismi var. Önce camın önüne geliyorlar. Cama vuruyorlar. Sonra kapıyı açıp içeri alıyoruz. Karınlarını doyurduktan sonra yeniden doğaya gidiyorlar” dedi.

İlk defa gündüz gözüyle bir tilkinin kamp alanına geldiğini belirten Utan, “Muhtemelen sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmış. Kendisini iyileştirmemiz için bize geldi. Biz de önce karnını doyurduk. Daha sonra kalması için sıcak bir yer ayarladık” diye konuştu.