İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı balaban kuşlarına jandarmadan şefkat eli

Tunceli’de yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 balaban kuşu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Tunceli'de yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 balaban kuşu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle yorgun ve yaralı halde fark edilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki balan kuşları, Gözlüçayır Jandarma Karakolu personeli tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Balaban kuşlarının tedavilerinin yapılmasının ardından yeniden doğaya bırakılacakları belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.