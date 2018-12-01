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Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı

Tunceli’de ateşli silahla yaralandıktan sonra köpeklerin saldırısına da maruz kalan dağ keçisi vatandaşların haber vermesiyle ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Tunceli'de ateşli silahla yaralandıktan sonra köpeklerin saldırısına da maruz kalan dağ keçisi vatandaşların haber vermesiyle ekipler tarafından tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mazgirt ilçesi Kalearkası Mahallesi'nde ateşli silahla yaralandıktan sonra köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisini vatandaşlar fark etti. Köpeklere müdahale edip yaralı hayvanı kurtaran vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaptı. Keçinin ateşli silah yarasının tespit edilmesi üzerine, tedavisi için koruma altına alındığı bildirildi.

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