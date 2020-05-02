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Yaralı dağ keçisine ilk müdahale JÖH'den

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yaralı olarak bulunan dağ keçisine ilk müdahaleyi Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından yapıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaralı olarak bulunan dağ keçisine ilk müdahaleyi Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından yapıldı.


Edinilen bilgiye göre , Tunceli-Pülümür kara yolu üzerinde görev yapan JÖH'ler yaralı halde dağ keçisi buldu. İlk müdahalesi JÖH'ler tarafından yapılan keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekibine teslim edildi. Koruma altına alınan dağ keçisinin, veteriner hekim tarafından tedavisine başlandığı, iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.


Tunceli-Pülümür Yolu üzerinde görev yapan JÖH'lerce yaralı dağ keçisi bulunduğunu belirten Vali Tuncay Sonel,"İlk müdahale kahramanlarımızca yapılmış,sonrasında yaralı dağ keçisi olay yerine çağrılan Milli Parklar Doğal Hayatı Koruma ekibimize teslim edilerek tedavisine ve bakımına devam edilmiştir"dedi.

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