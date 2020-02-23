Yaralı halde bulunan dağ keçisi telef oldu

Tunceli'de yaralı halde bulunan dağ keçisi, kurtarılamayarak telef oldu.

Pülümür Vadisi'nde yaralı bir dağ keçisi bulan vatandaşlar, keçiyi minibüse bindirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Yaralı hayvanı kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, ekiplerle buluşarak keçiyi teslim etti. Dağ keçisi ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak telef oldu. Yaralı hayvanda kurşun izleri olduğu ileri sürüldü.