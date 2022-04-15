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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavi ve koruma altına alındı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavi ve koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre devriye atan jandarma ekipleri, Akpazar Belde Belediyesi önünde kızıl şahini fark etti. Şahinin yaralı olduğu anlayan ekipler,


Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine bilgi verildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığından gelen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kızıl şahini teslim aldı.


Şahinin tedavi ve koruma altına alındığı bildirildi.

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