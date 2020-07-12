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Yaralı vatandaş askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli’de yaylada arazi yüzünden çıkan kavgada yaralanan şahıs, askeri helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli'de yaylada arazi yüzünden çıkan kavgada yaralanan şahıs, askeri helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, merkez Mısırvan Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Eroğlu (35) ile bir şahıs arasında arazi tartışması çıktı. Tartışma sırasında şahıs, av tüfeği ile Eroğlu'na ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Eroğlu yaralandı. Yayladaki diğer vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı helikopteri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Askeri helikopterle alınan Eroğlu, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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