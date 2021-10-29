İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

Tunceli’de bir aracın çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen yavru ayı, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Tunceli'de bir aracın çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen yavru ayı, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.


Olay, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinde yaralı bir yavru ayı bulunduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi olay yerinde yapılan yavru ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.