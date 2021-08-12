İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı yavru ayıyı önce beslediler, ardından tedavi edilmesi için ekiplere teslim ettiler

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlü ekipleri tarafından teslim alınarak tedavisine başlandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlü ekipleri tarafından teslim alınarak tedavisine başlandı.


Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde bulunan Özcan ve Alaattin Dinçer, çevrede yaralı halde bir ayı gördü. Hemen ayının yanına giden kuzenler, yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı ayıyı alarak tedavi ettirmek üzere hayvan hastanesine nakletti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.