Yavru dağ keçisi, vali konağında koruma altına alındı

Tunceli'de annesi öldüğü değerlendirilen 3-4 günlük yavru dağ keçisi, valilik konağının bahçesinde koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre,Mazgirt İlçesi Darıkent Beldesi yakınlarında bitkin halde yavru dağ keçisi gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, annesinin öldüğü değerlendirilen yavru keçiyi alarak merkeze getirdi.Ekipler tarafından tedavi ve bakımı yapılan keçi, valilik konağında misafir edilmeye başlandı. Dağ keçisi ile Vali Tuncay Sonel'inde de yakından ilgilendiği öğrenildi.

Büyüdükten sonra doğaya bırakılacak olan yavru keçiyle ilgili sosyal hesabından paylaşım yapan Vali Tuncay Sonel, “Dağ Keçisi yavrusu, daha 3 günlük. Annesi ölmüş, dağda bulduk. Bahçemizde misafir edeceğiz. Büyüsün bulduğumuz yere, esas yaşam alanına, Munzur'un dağlarına bırakacağız. İsmi de Bulut olsun” ifadelerine yer verdi.