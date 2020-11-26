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Yavru köpek ve kedinin dostluğu

Tunceli’de yavru köpek ve kedinin dostluğu dikkat çekti.

Tunceli'de yavru köpek ve kedinin dostluğu dikkat çekti.


Pülümür İlçesi Cemal Süreya Caddesi'nde anneleri olmayan ve esnafın sahiplendiği yavru köpek ile kedi arkadaş oldu. Havaların soğuması ile birlikte birbirlerine sokularak ısınan iki hayvanın dostluğu dikkat çekti. Hayvanlara yiyecek ve su veren esnaflar ise onlara sahip çıkarak örnek oldu.


Yavru köpeğin annesinin olmadığını belirten esnaflar, sokak kedisi gün içinde oyunlar oynadığını belirtti. Kendilerinin yiyecek vererek beslediklerini aktaran esnaflar, her iki hayvanın dostluğunun soğuk geçen kış günlerinde insanların içini ısıttığını aktardı.

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