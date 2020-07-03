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Yavru leylek, yuvasına yerleştirildi

Tunceli’de yuvasından düşen yavru leylek, seferber olan ekipler tarafından tekrar yuvasına yerleştirildi.

Tunceli'de yuvasından düşen yavru leylek, seferber olan ekipler tarafından tekrar yuvasına yerleştirildi.


Alınan bilgiye göre, Mazgirt ilçesi Elmalık Jandarma Karakolu yakınında bulunan bir elektrik direğindeki yuvada bulunan yavru leylek aşağı düştü.Mehmetçiğin fark ettiği leylek korumaya alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerine haber verildi. Ekipler, elektrik firması ile irtibata geçerek enerji akımı kesildi, vinç yardımı ile de leylek yuvaya bırakıldı.

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