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Yavru olarak bulunan baykuşlar, büyütülüp doğaya bırakıldı

Tunceli’de geçtiğimiz ay yavruyken bulunan ve koruma altına alınan 2 baykuş, büyüdü doğal ortamına bırakıldı.

Tunceli'de geçtiğimiz ay yavruyken bulunan ve koruma altına alınan 2 baykuş, büyüdü doğal ortamına bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz ay Pülümür ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki kayalık alanda anneleri olmayan 2 yavru baykuş vatandaşlar tarafından bulundu. Anneleri gelmeyince vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı araştırmada anne baykuşa ulaşamayınca 2 yavru alaca baykuşu korumaya aldı. Kurumda bakım, tedavi ve beslenmeleri yapılan baykuşlar büyüdü. Baykuşların kendi başına hareket edecek duruma gelmesi üzerine ekipler onları Pülümür vadisinde doğaya bıraktı. Baykuşlar uçarak gözden kayboldu.

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