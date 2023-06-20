Yaylada kalp krizi geçiren çoban askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli’de yaylada kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'de yaylada kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Tunceli merkeze bağlı Gözen köyü Mergeçekar Yaylası'nda çobanlık yapan Emin Koyuunan'ın kalp krizi geçirdiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye askeri helikopter ve UMKE personeli sevk edildi. Yaylada ilk müdahalesi yapılan şahıs, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.