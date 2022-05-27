Yeşilin mavi ile buluştuğu köy: Uzungöl

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyü, Keban baraj gölünün maviliği ve doğanın yeşilliği ile kartpostalları andırıyor.

Bahar aylarından yeşil ve baraj gölü manzarasıyla farklı bir güzelliğe bürünen Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyü, harika doğasıyla ilgi görüyor. Keban baraj gölünün sıfır noktasında, Çemişgezek ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta olan köyde 120 kişi yaşıyor. Trabzon'un Uzungöl'ü ile olan isim benzerliği, yeşili ve göl manzarasından ötürü, köylerini ‘Doğunun Uzungöl'ü' olarak tanımladıklarını aktaran yöre sakini Tuncay Göçer, "Köyümüz Keban baraj gölüne sıfır noktada, doğa yeşiller içinde bir köy. Hem ismi hem de göl ve yeşilliğinden ötürü, nerelisin dediklerinde Doğunun Uzungölü'ndenim diyorum. Köyümüzde özellikle günbatımı manzarası hayranlık uyandıracak düzeyde. Türkiye'mizin her tarafı bir cennet. İşte o cennetten bir parçada burası” dedi.