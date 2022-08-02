İhlas Haber Ajansı

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Yılanların birbirini yemeye çalışması görüntülendi

Tunceli’de 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın birbirine yemeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Tunceli'de 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın birbirine yemeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.


Çemişgezek ilçesine bağlı Karasar köyü Aşağı Çeşme mevkiinde gezinen Fatih Uçar, yaklaşık 2 metre boyundaki iki yılana denk geldi. Birbirine yemeye çalışan kara yılanlar bir süre boğuştu. Bir yılan diğerini ağzına alıp yemeye çalışırken, Uçar o anlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.


Diğerinin ağzından kurtulan yılan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

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